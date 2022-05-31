Запрет на использование предметов из пластика хотят ввести вблизи Байкала

В Минприроды концептуально поддержали законопроект о поэтапном запрете на продажу одноразовых товаров из пластика в центральной и буферной экологических зонах Байкала.

В отзыве на инициативу сказано о необходимости доработать — уточнить формулировки и обсудить со всеми заинтересованными ведомствами. После доработки документ внесут в Госдуму, сказал «Парламентской газете» автор законопроекта, председатель подкомитета по охране озера Байкал комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.

За последние пять лет количество микропластика в поверхностных водах Байкала выросло в среднем по акватории в полтора раза.

Чтобы сократить образование пластиковых отходов,​ думский подкомитет разработал поправки в закон «Об охране озера Байкал», отметил Будуев. Документ запрещает организациям и индивидуальным предпринимателям продавать и выдавать в центральной и буферной экологических зонах озера товары из пластика, такие как сумки и мешки из полимерных материалов,​ одноразовые столовые приборы, посуда и другие изделия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут порядка 40 уборок природных территорий, берегов рек, водоёмов и лесопарковых городских территорий в разных регионах России.