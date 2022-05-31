Запрет на использование предметов из пластика хотят ввести вблизи Байкала
- РИА Новости
В отзыве на инициативу сказано о необходимости доработать — уточнить формулировки и обсудить со всеми заинтересованными ведомствами. После доработки документ внесут в Госдуму, сказал «Парламентской газете» автор законопроекта, председатель подкомитета по охране озера Байкал комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.
За последние пять лет количество микропластика в поверхностных водах Байкала выросло в среднем по акватории в полтора раза.
Чтобы сократить образование пластиковых отходов, думский подкомитет разработал поправки в закон «Об охране озера Байкал», отметил Будуев. Документ запрещает организациям и индивидуальным предпринимателям продавать и выдавать в центральной и буферной экологических зонах озера товары из пластика, такие как сумки и мешки из полимерных материалов, одноразовые столовые приборы, посуда и другие изделия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут порядка 40 уборок природных территорий, берегов рек, водоёмов и лесопарковых городских территорий в разных регионах России.