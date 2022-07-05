Работник IKEA рассказал о пустых складах в преддверии финальной распродажи

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Стало известно, что в магазинах шведской компании IKEA почти не осталось товаров, так как ранее продукцию со скидками раскупили сами сотрудники.
Работник IKEA рассказал о пустых складах в преддверии финальной распродажи
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание SHOT.

«Ничего не осталось по факту, то есть забрали всё (во время распродажи для сотрудников. — RT). Ну не знаю, мало сейчас очень товара», — поделился работник одного из магазинов в Москве.

Он также выразил мнение, что смысла в объявленной онлайн-распродаже нет.

Ранее сообщалось, что российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.

Также стало известно, что сайт интернет-магазина в преддверии финальной распродажи работает со сбоями.

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