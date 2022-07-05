Работник IKEA рассказал о пустых складах в преддверии финальной распродажи
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание SHOT.
«Ничего не осталось по факту, то есть забрали всё (во время распродажи для сотрудников. — RT). Ну не знаю, мало сейчас очень товара», — поделился работник одного из магазинов в Москве.
Он также выразил мнение, что смысла в объявленной онлайн-распродаже нет.
Ранее сообщалось, что российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.
Также стало известно, что сайт интернет-магазина в преддверии финальной распродажи работает со сбоями.