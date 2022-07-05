Работник IKEA рассказал о пустых складах в преддверии финальной распродажи

Стало известно, что в магазинах шведской компании IKEA почти не осталось товаров, так как ранее продукцию со скидками раскупили сами сотрудники.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание SHOT.

«Ничего не осталось по факту, то есть забрали всё (во время распродажи для сотрудников. — RT). Ну не знаю, мало сейчас очень товара», — поделился работник одного из магазинов в Москве.

Он также выразил мнение, что смысла в объявленной онлайн-распродаже нет.

Ранее сообщалось, что российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.

Также стало известно, что сайт интернет-магазина в преддверии финальной распродажи работает со сбоями.