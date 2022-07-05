Сайт IKEA работает со сбоями на фоне начала распродажи

Сайт официального интернет-магазина мебели IKEA работает со сбоями на фоне начала распродажи товаров.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент на сайте можно указать предполагаемый регион доставки, увидеть разные категории товаров, однако на этапе добавления их в корзину сайт выдаёт ошибку.

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить всё как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Ранее российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.

Уточняется, что доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA.