Сайт IKEA работает со сбоями на фоне начала распродажи

Короткая ссылка
Сайт официального интернет-магазина мебели IKEA работает со сбоями на фоне начала распродажи товаров.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент на сайте можно указать предполагаемый регион доставки, увидеть разные категории товаров, однако на этапе добавления их в корзину сайт выдаёт ошибку.

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить всё как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Ранее российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.

Уточняется, что доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить