Госдума приняла поправки к проекту о создании в России движения детей и молодёжи
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения.
Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут стать и родители.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.