Госдума приняла поправки к проекту о создании в России движения детей и молодёжи

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи.

Как пишет РИА Новости, законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения.

Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут стать и родители.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.