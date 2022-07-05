Госдума приняла поправки к проекту о создании в России движения детей и молодёжи

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи.
Госдума приняла поправки к проекту о создании в России движения детей и молодёжи
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения.

Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут стать и родители.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.

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