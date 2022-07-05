Трихолог Козлова напомнила правила сушки волос феном

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог Наталья Козлова рассказала, как лучше сушить волосы — феном или естественным образом.

«Долгое время эксперты полагали, что естественный способ сушки для волос будет более полезным. Однако согласно недавним исследованиям, грамотное использование фена куда лучше сказывается на состоянии причёски», — сказала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Козлова объяснила, что после мытья головы волосам необходимо дать высохнуть естественным путём, примерно на 70—80%.

Затем, включив фен на самую холодную настройку, следует обдувать волосы, держа прибор на расстоянии пяти-шести сантиметров от головы.

Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в беседе с URA.RU рассказал о последствиях отказа от солнцезащитных очков.