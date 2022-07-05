Травник Юровский рассказал, как подготовить домашнюю аптечку к зиме
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В беседе с «Москвой 24» Юровский порекомендовал с июня до поздней осени собирать листья тысячелистника обыкновенного, который снимает неприятные симптомы при расстройствах ЖКТ, успокаивает поджелудочную, а также помогает останавливать кровотечения.
По словам травника, летом нужно собирать и заготавливать цветы липы сердцевидной, которые оказывают противовоспалительное и противомикробное действие, смягчают слизистую, помогают при болях в горле.
«Липовый настой даёт потогонный эффект. Во время болезни надо выпить пять-шесть стаканов за день и всё это время находиться под одеялом», — добавил Юровский.
Аналогичным эффектом обладает спирея иволистная. А при бронхитах хорошо помогают листья подорожника.
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