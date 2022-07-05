Травник Юровский рассказал, как подготовить домашнюю аптечку к зиме

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Профессиональный травник Дмитрий Юровский рассказал, какие полезные травы следует заготовить летом, чтобы пользоваться ими зимой.
Травник Юровский рассказал, как подготовить домашнюю аптечку к зиме
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» Юровский порекомендовал с июня до поздней осени собирать листья тысячелистника обыкновенного, который снимает неприятные симптомы при расстройствах ЖКТ, успокаивает поджелудочную, а также помогает останавливать кровотечения.

По словам травника, летом нужно собирать и заготавливать цветы липы сердцевидной, которые оказывают противовоспалительное и противомикробное действие, смягчают слизистую, помогают при болях в горле.

«Липовый настой даёт потогонный эффект. Во время болезни надо выпить пять-шесть стаканов за день и всё это время находиться под одеялом», — добавил Юровский.

Аналогичным эффектом обладает спирея иволистная. А при бронхитах хорошо помогают листья подорожника.

Ранее в беседе с URA.RU врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что укусы пчелы, осы или шмеля могут привести к анафилактическому шоку.

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