В Калининградской области наградили получивших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
- РИА Новости
Как сообщает «Янтарный край», в Калининградской области 18 выпускников получили 100 баллов, ещё 58 — 96—99 баллов.
«Позади бессонные ночи подготовки, тревога перед ЕГЭ, томительное ожидание результатов. Каждый из вас — победитель, вложивший все свои силы, знания и умения в успешное прохождение экзаменов», — завил губернатор.
Также Алиханов поблагодарил родителей и учителей, которые занимались подготовкой ребят к экзаменам.
Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что из подмосковных медицинских колледжей в 2022 году выпустят около 1,8 тыс. специалистов.