В Калининградской области наградили получивших 100 баллов на ЕГЭ выпускников

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил благодарности выпускникам за высокие результаты на ЕГЭ.
В Калининградской области наградили получивших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
  • РИА Новости

Как сообщает «Янтарный край», в Калининградской области 18 выпускников получили 100 баллов, ещё 58 — 96—99 баллов.

«Позади бессонные ночи подготовки, тревога перед ЕГЭ, томительное ожидание результатов. Каждый из вас — победитель, вложивший все свои силы, знания и умения в успешное прохождение экзаменов», — завил губернатор.

Также Алиханов поблагодарил родителей и учителей, которые занимались подготовкой ребят к экзаменам.

Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что из подмосковных медицинских колледжей в 2022 году выпустят около 1,8 тыс. специалистов.

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