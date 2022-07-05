Специалисты назвали способы справиться с признаками варикозной болезни в жару

Ольга Чижевская, глава компании «Подиатр», и флеболог Олими Ширинбек перечислили признаки варикозной болезни и рассказали, как облегчить появившиеся симптомы в жару.

Как отметил Ширинбек в беседе с «Газетой.Ru», к основным признакам варикозной болезни, которые усугубляются в жару, относятся отёки, тяжесть и утомляемость ног.

Он также напомнил, что осложнения, к которым может привести варикоз, могут быть опасны. Среди них — тромбозы вен ног, трофические язвы, кровотечение.

Со своей стороны, Чижевская порекомендовала в жару обливать ноги холодной водой, соблюдать питьевой режим, а перед сном поднимать ноги вертикально и совершать разминочные круговые движения стопами. Это поможет снизить риск развития варикоза, особенно в жаркую погоду.

Также необходимо избегать малоподвижного образа жизни и выполнять «венозную гимнастику», направленную на усиление тонуса мышц ног.

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