Специалисты назвали способы справиться с признаками варикозной болезни в жару
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Как отметил Ширинбек в беседе с «Газетой.Ru», к основным признакам варикозной болезни, которые усугубляются в жару, относятся отёки, тяжесть и утомляемость ног.
Он также напомнил, что осложнения, к которым может привести варикоз, могут быть опасны. Среди них — тромбозы вен ног, трофические язвы, кровотечение.
Со своей стороны, Чижевская порекомендовала в жару обливать ноги холодной водой, соблюдать питьевой режим, а перед сном поднимать ноги вертикально и совершать разминочные круговые движения стопами. Это поможет снизить риск развития варикоза, особенно в жаркую погоду.
Также необходимо избегать малоподвижного образа жизни и выполнять «венозную гимнастику», направленную на усиление тонуса мышц ног.
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