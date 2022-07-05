Терапевт Хухрев перечислил способные обостриться в жару заболевания

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что в жару могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

«Прежде всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания, например ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность. Такой температурный режим в разы усугубляет нагрузку на сердце... Я советую людям с данными заболеваниями строго соблюдать водный режим и принимать все необходимые лекарства», — сказал Хухрев в интервью «Вечерней Москве».

Людям с хроническими кожными заболеваниями он порекомендовал не подвергать кожу сильному ультрафиолетовому излучению.

Обостриться в жару могут и заболевания почек. Пациентам с такими проблемами важно соблюдать водный баланс.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.