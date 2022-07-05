Лауреатами всероссийских олимпиад в 2022 году стали 237 детей из Татарстана

Победителями и призёрами всероссийских олимпиад в 2022 году стали 237 детей из Татарстана, заявила директор республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова.

Об этом сообщает «Реальное время».

«В России мы находимся по количеству победителей и призёров на третьем месте после Москвы и Московской области. Также за нами Санкт-Петербург. А по качеству мы на втором месте после Москвы», — уточнила Исламова.

Отмечается, что в 2021 году призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 211 представителей Татарстана.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.