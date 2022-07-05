Алиханов высказался о крайнем ответе в случае продолжения блокировки транзита ЕС

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости высказался о крайнем ответе в случае продолжения блокировки транзита товаров Евросоюзом.
Алиханов высказался о крайнем ответе в случае продолжения блокировки транзита ЕС
  • РИА Новости

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода», — сказал глава региона.

Он также считает, что российская сторона в этом случае «окажется сильнее».

При этом Алиханов заявил, что ему бы «очень не хотелось в это соревнование вступать».

Губернатор выразил надежду на благоразумие европейских чиновников. 

Также он заявил, что транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций.

Глава Калининградской области добавил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведётся.

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