Юрист Ярмуш оценила предложение поднять штрафы за уклонение от оформления работников

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Василия Власова поднять штрафы для ИП за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками.
Юрист Ярмуш оценила предложение поднять штрафы за уклонение от оформления работников
  • РИА Новости

«С моей точки зрения, конечно, это хорошо, если законодатель хочет защитить трудовые права граждан», — отмечает юрист.

Она объяснила, что отсутствие трудового договора может грозить впоследствии маленькой пенсией и отсутствием необходимых отчислений.

Тем не менее, по мнению эксперта, в условиях санкционного давления и в постпандемийный период ужесточать законы в отношении предпринимателей может быть опасно.

«Многие предприниматели пойдут под банкротство или вообще не смогут никого трудоустроить. Может, через год рассмотреть этот закон, с условием, что экономика будет расти и давления излишнего не будет», — считает Ярмуш.

Ранее Власов предложил поднять штрафы для ИП за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками.

Законодатель отметил в обращении, что одним из распространённых злоупотреблений работодателей по отношению к работникам является уклонение от заключения предусмотренного законодательством трудового договора.

Договорившись устно об условиях труда и размере заработка, не защищённый письменным соглашением работник в итоге может остаться без заработной платы, подчеркнул он.

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