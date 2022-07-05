В Госдуме предложили поднять штрафы за уклонение от оформления работников

Депутат Госдумы Василий Власов предложил поднять для ИП штрафы за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Законодатель отметил в обращении, что одним из распространённых злоупотреблений работодателей по отношению к работникам является уклонение от заключения предусмотренного законодательством трудового договора.

Договорившись устно об условиях труда и размере заработка не защищённый письменным соглашением работник в итоге может остаться без заработной платы, подчеркнул Власов. Нередко, добавил он, жертвами недобросовестных работодателей становятся студенты, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, лишаются возможности вовремя оплатить учёбу или наём жилья.

В соответствии с КоАП России за уклонение от оформления трудового договора предусмотрены штрафы: от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тыс. рублей для ИП.

Если для юридических лиц штраф является существенным, то для ИП символичным, несоразмерным с суммой невыплаченной среднестатистической зарплаты, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления единого коридора штрафа — от 50 до 100 тыс. рублей — для всех категорий работодателей за уклонение от заключения трудового договора, от 100 до 200 тыс. рублей — за повторное правонарушение», — говорится в тексте обращения.

Ранее специалист по рынку труда рассказал об изменениях в сфере занятости.