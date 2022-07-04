Специалист по рынку труда Кумпель рассказал об изменениях в сфере занятости

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Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель рассказал о некоторых изменениях, которые произошли на рынке труда этим летом.
Специалист по рынку труда Кумпель рассказал об изменениях в сфере занятости
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он сообщил, что в России в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го число вакансий по массовым профессиям выросло на 14%.

Наиболее активную динамику зафиксировали в группах «Банки, инвестиции» (+27%), «Образование, наука» (+16%) и «Продажи» (+9%).

«В июне работодатели стали чаще искать сотрудников среди студентов. Количество вакансий увеличилось на 34%, а соискательская активность со стороны молодёжи выросла в два с половиной раза. Медианная зарплата для студентов в июне составила 37 тыс. рублей», — добавил Кумпель.

В этом году появились и принципиально новые вакансии, например специалист по параллельному импорту или мультимодальным перевозкам, заявил эксперт.

По его словам, зарплата такого работника со знанием китайского языка может достигать 200 тыс. рублей в месяц.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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