Депутат Хубезов прокомментировал ситуацию с оспой обезьян

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.
Депутат Хубезов прокомментировал ситуацию с оспой обезьян
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«В России не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян. Не так просто ей заразиться в отличие от коронавируса, но есть тенденция к распространению», — заявил он в пресс-центре «Парламентской газеты».

Депутат напомнил, что существует две разновидности вируса — центральноафриканская и западноафриканская, причём вторая наименее вирулентна.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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