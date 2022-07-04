Депутат Хубезов прокомментировал ситуацию с оспой обезьян

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.

«В России не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян. Не так просто ей заразиться в отличие от коронавируса, но есть тенденция к распространению», — заявил он в пресс-центре «Парламентской газеты».

Депутат напомнил, что существует две разновидности вируса — центральноафриканская и западноафриканская, причём вторая наименее вирулентна.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.