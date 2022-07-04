В «Салавате Юлаеве» отреагировали на решение Тихонова завершить профессиональную карьеру

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Владимир Курносов высказался о решении нападающего команды Виктора Тихонова завершить профессиональную карьеру.

«Для нас эта новость стала полной неожиданностью, у нас 12 июля запланировано начало сбора команды, и мы очень надеемся и верим, что Виктор выполнит свои контрактные обязательства. Мы ждём его в расположении команды», — цитирует Курносова ТАСС.

По его словам, никаких предпосылок ухода 34-летнего хоккеиста не наблюдалось, потому что в 2021 году спортсмен заключил контракт с клубом на два года.

Напомним, что контракт форварда с уфимским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Ранее Тихонов сообщил о завершении профессиональной карьеры.