В «Салавате Юлаеве» отреагировали на решение Тихонова завершить профессиональную карьеру
- РИА Новости
«Для нас эта новость стала полной неожиданностью, у нас 12 июля запланировано начало сбора команды, и мы очень надеемся и верим, что Виктор выполнит свои контрактные обязательства. Мы ждём его в расположении команды», — цитирует Курносова ТАСС.
По его словам, никаких предпосылок ухода 34-летнего хоккеиста не наблюдалось, потому что в 2021 году спортсмен заключил контракт с клубом на два года.
Напомним, что контракт форварда с уфимским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.
Ранее Тихонов сообщил о завершении профессиональной карьеры.