В Москве открыли ещё две поликлиники после реконструкции

В Москве отреставрировали и реконструировали 50 поликлиник, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщает НСН, открывая после обновления филиал №5 городской поликлиники №45 в Ховрине, Собянин уточнил, что ещё 100 медучреждений «находится на реконструкции».

«Такой масштаб просто огромный. Надеюсь, что мы с ним справимся. И впереди ещё 50 поликлиник, которые необходимо будет задействовать. Всего 200 поликлиник. Так что у нас наполовину все поликлиники Москвы будут самыми современными», — сказал мэр.

Отмечается, что также завершена реконструкция филиала №1 городской поликлиники №134 в Ясенево.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» рассказала о работе по модернизации больниц в Москве.