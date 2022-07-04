Для медосмотров в малочисленных населённых пунктах закупят 500 мобильных комплексов

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В 2022 и 2023 годах для проведения медосмотров и диспансеризации жителей малочисленных населённых пунктов закупят по меньшей мере 500 мобильных комплексов, заявил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья замминистра здравоохранения Евгений Камкин.
Для медосмотров в малочисленных населённых пунктах закупят 500 мобильных комплексов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 2019 года в России реализуют нацпроект, направленный на развитие первичной медико-санитарной помощи, напомнил чиновник. Мероприятия продлили на 2022 и 2023 годы.

Как отметил Камкин, в малочисленных населённых пунктах ввели в эксплуатацию более 1700 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» рассказала о работе по модернизации больниц в Москве.

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