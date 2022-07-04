Для медосмотров в малочисленных населённых пунктах закупят 500 мобильных комплексов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
С 2019 года в России реализуют нацпроект, направленный на развитие первичной медико-санитарной помощи, напомнил чиновник. Мероприятия продлили на 2022 и 2023 годы.
Как отметил Камкин, в малочисленных населённых пунктах ввели в эксплуатацию более 1700 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» рассказала о работе по модернизации больниц в Москве.