Путин утвердил порядок обращения с подарками из драгметаллов, вручёнными госслужащим

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Российский лидер Владимир Путин распорядился передавать в Гохран России подарки госслужащим, изготовленные из драгоценных металлов или драгоценных камней, на которые не поступило заявок о выкупе.
Путин утвердил порядок обращения с подарками из драгметаллов, вручёнными госслужащим
  • РИА Новости

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что передавать драгоценности в Гохран будет соответственно Управление делами президента России, уполномоченное подразделение федерального органа исполнительной власти, деятельность которого курирует глава государства, или специальное подразделение регионального органа власти — в зависимости от того, куда был сдан подарок.

Федеральное казённое учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» было создано в соответствии с распоряжением правительства от 30 сентября 2010 года.

В декабре 2019 года в Министерстве труда России сообщили, что госслужащим нельзя брать подарки у друзей-подчинённых и у других лиц, в отношении которых они осуществляют функции госуправления

Кроме того, Минтруд рекомендует чиновникам отказываться от безвозмездного получения услуг или имущества, включая временное пользование, так как должностному лицу запрещено получение подарков в виде любой материальной выгоды. 

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения запрета на получение подарка госслужащего могут уволить либо привлечь к уголовной ответственности, если этот подарок будет расценён как взятка.

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