Врач Зайцев рассказал о причинах потери голоса

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о причинах потери голоса.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что голос может исчезнуть при попадании в гортаноглотку инородного тела.

По словам врача, голос можно потерять и на фоне волнения. Ещё одна причина — аллергический компонент.

Как считает Зайцев, на голос могут влиять проблемы в эндокринной системе, образования в горле, вредные привычки, травма в области горла или острая пища.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедления старения после 50 лет.