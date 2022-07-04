Врач Зайцев рассказал о причинах потери голоса
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что голос может исчезнуть при попадании в гортаноглотку инородного тела.
По словам врача, голос можно потерять и на фоне волнения. Ещё одна причина — аллергический компонент.
Как считает Зайцев, на голос могут влиять проблемы в эндокринной системе, образования в горле, вредные привычки, травма в области горла или острая пища.
Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедления старения после 50 лет.