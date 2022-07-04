Невролог Артамошкин назвал причины возникновения проблем с памятью

Андрей Артамошкин, врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий, назвал причины возникновения проблем с памятью.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что среди возможных факторов — возрастные атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, снижение социальных контактов, переутомление, последствия черепно-мозговых травм.

Также память может ухудшиться из-за гормонального дисбаланса при гипотиреозе.

В число причин также входит гипертоническая болезнь, острое или хроническое нарушение мозгового кровоснабжения, различные онкологические заболевания головного мозга.

«Эти причины могут возникать у относительно здоровых людей. Есть и ряд врождённых заболеваний, в результате которых человек может страдать потерей памяти с детства, а также невротических и психопатических отклонений», — уточнил Артамошкин.

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