На фестивале «10 лет. Новая Москва» приготовят блюда из продуктов, выращенных в ТиНАО

На фестивале «10 лет. Новая Москва», который пройдёт с 1 по 10 июля между Манежной площадью и площадью Революции, гостей будут угощать блюдами из продуктов, произведённых и выращенных на предприятиях ТиНАО.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гости смогут попробовать перепелов на мангале, шашлык из креветок или фермерской баранины, скумбрию и стейк из лосося, свинину на углях, каре ягнёнка, нежную курочку, радужную форель, суп-гуляш с говядиной, плов с ягнятиной, кутабы со шпинатом и сыром, колбаски, а также овощи на гриле. Кроме того, будут предложены лимонады, чаи и морсы из продуктов, выращенных на предприятиях в ТиНАО.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.