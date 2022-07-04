На фестивале «10 лет. Новая Москва» приготовят блюда из продуктов, выращенных в ТиНАО

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На фестивале «10 лет. Новая Москва», который пройдёт с 1 по 10 июля между Манежной площадью и площадью Революции, гостей будут угощать блюдами из продуктов, произведённых и выращенных на предприятиях ТиНАО.
На фестивале «10 лет. Новая Москва» приготовят блюда из продуктов, выращенных в ТиНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гости смогут попробовать перепелов на мангале, шашлык из креветок или фермерской баранины, скумбрию и стейк из лосося, свинину на углях, каре ягнёнка, нежную курочку, радужную форель, суп-гуляш с говядиной, плов с ягнятиной, кутабы со шпинатом и сыром, колбаски, а также овощи на гриле. Кроме того, будут предложены лимонады, чаи и морсы из продуктов, выращенных на предприятиях в ТиНАО.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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