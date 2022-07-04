Google получила предупреждение от ФАС за навязывание условий разработчикам приложений

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора.

«Ведомство установило, что Google LLC, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платёжную систему Google», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что запрет на использование других платёжных систем закреплён в правилах программы для разработчиков Google Play.

«В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления», — рассказали в ФАС.

В ведомстве отметили, что действия Google LLС «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением» — пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

«ФАС России выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца», — говорится в сообщении.

В начале мая Google LLC оспорила решение Федеральной антимонопольной службы России о непрозрачности правил блокировок на YouTube.

Ранее ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей, «на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».