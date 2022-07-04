Google получила предупреждение от ФАС за навязывание условий разработчикам приложений

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Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора.
Google получила предупреждение от ФАС за навязывание условий разработчикам приложений
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«Ведомство установило, что Google LLC, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платёжную систему Google», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что запрет на использование других платёжных систем закреплён в правилах программы для разработчиков Google Play.

«В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления», — рассказали в ФАС.

В ведомстве отметили, что действия Google LLС «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением» — пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

«ФАС России выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца», — говорится в сообщении.

В начале мая Google LLC оспорила решение Федеральной антимонопольной службы России о непрозрачности правил блокировок на YouTube.

Ранее ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей, «на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

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