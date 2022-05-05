Google оспорила решение ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube

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Американская корпорация Google LLC оспорила решение Федеральной антимонопольной службы России о непрозрачности правил блокировок на YouTube.
Google оспорила решение ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube
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Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы уже зарегистрировал заявление корпорации.

Уточняется, что эту информацию также подтвердил агентству адвокат Дмитрий Магоня, представляющий интересы Регионального общественного центра интернет-технологий.

Заявление Google поступило в суд 29 апреля и к производству пока не принято.

Ранее ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей, «на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

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