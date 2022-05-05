Google оспорила решение ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube

Американская корпорация Google LLC оспорила решение Федеральной антимонопольной службы России о непрозрачности правил блокировок на YouTube.

Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы уже зарегистрировал заявление корпорации.

Уточняется, что эту информацию также подтвердил агентству адвокат Дмитрий Магоня, представляющий интересы Регионального общественного центра интернет-технологий.

Заявление Google поступило в суд 29 апреля и к производству пока не принято.

Ранее ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей, «на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».



