Google оспорила решение ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube
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Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы уже зарегистрировал заявление корпорации.
Уточняется, что эту информацию также подтвердил агентству адвокат Дмитрий Магоня, представляющий интересы Регионального общественного центра интернет-технологий.
Заявление Google поступило в суд 29 апреля и к производству пока не принято.
Ранее ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей, «на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».