Врач Романенко рассказала о рисках употребления фруктового льда

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что фруктовый лёд не рекомендуется употреблять людям с нарушениями углеводного обмена.

Как отметила Романенко в беседе с «Газетой.Ru», фруктовый лёд подойдёт тем людям, которые имеют непереносимость лактозы и отказываются от привычного мороженого.

В то же время, по словам врача, фруктовый лёд содержит «множество химических добавок».

«Это лакомство с довольно высокой калорийностью, возрастает риск кариеса, риск развития простудных заболеваний верхних дыхательных путей. Фруктовый лёд нельзя людям с нарушениями углеводного обмена», — объяснила Романенко.

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