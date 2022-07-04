Врач Романенко рассказала о рисках употребления фруктового льда

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что фруктовый лёд не рекомендуется употреблять людям с нарушениями углеводного обмена.
Врач Романенко рассказала о рисках употребления фруктового льда
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Как отметила Романенко в беседе с «Газетой.Ru», фруктовый лёд подойдёт тем людям, которые имеют непереносимость лактозы и отказываются от привычного мороженого.

В то же время, по словам врача, фруктовый лёд содержит «множество химических добавок».

«Это лакомство с довольно высокой калорийностью, возрастает риск кариеса, риск развития простудных заболеваний верхних дыхательных путей. Фруктовый лёд нельзя людям с нарушениями углеводного обмена», — объяснила Романенко.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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