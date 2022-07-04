Терапевт Романенко назвала норму употребления воды в жару

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что в жару стоит выпивать не менее двух с половиной литров воды.

Как отметила Романенко в беседе с «Газетой.Ru», в жару организм активно теряет воду, поэтому такое количество жидкости не нанесёт вреда.

Если во время жары человек испытывает физические нагрузки, необходимо пить минеральную воду, но учитывать наличие хронических заболеваний.

«Жидкость должна быть сбалансирована по своему составу. Мы рекомендуем, чтобы вода была слабоминерализованная, нам нужно восполнять потерю электролитов», — отметила терапевт.

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