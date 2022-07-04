В Туве пресекли деятельность экстремистского сообщества АУЕ

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В Туве пресекли деятельность экстремистского сообщества АУЕ*. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.
В Туве пресекли деятельность экстремистского сообщества АУЕ
  • РИА Новости

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержаны организатор и 14 участников запрещённого в России экстремистского сообщества АУЕ.

«Совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии АУЕ* в Республике Тыва из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и жителей республики», — сообщили в ФСБ.

В октябре 2021 года в Новосибирской области задержали 14 сторонников экстремистского движения АУЕ

В августе прошлого года во ФСИН рассказали о выявленных в двух СИЗО в Москве ячейках движения АУЕ.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.

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