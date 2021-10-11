В Новосибирской области задержали 14 сторонников движения АУЕ

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В Новосибирской области задержали 14 сторонников экстремистского движения АУЕ*. Об этом заявил замначальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин в ходе совещания в правительстве области.
В Новосибирской области задержали 14 сторонников движения АУЕ
  • РИА Новости

«5 октября проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет, приверженцев криминальной субкультуры АУЕ, придерживающихся националистических взглядов», — приводит его слова Интерфакс.

Представитель МВД добавил, что задержанные подозреваются в избиении на Михайловской набережной представителей молодёжных субкультур. У них изъяли бейсбольные биты, охотничьи ножи и наклейки с нацистской атрибутикой.

Троих задержанных поместили под стражу и под домашний арест.

В августе во ФСИН рассказали о выявленных в двух СИЗО в Москве ячейках движения АУЕ.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.

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