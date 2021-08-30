Во ФСИН рассказали о выявленных в двух СИЗО ячейках движения АУЕ

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Правоохранительные органы при обысках в СИЗО-1 («Матросская Тишина») и СИЗО-3 в Москве обнаружили переписку участников экстремистского движения АУЕ* и запрещённые предметы. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
Во ФСИН рассказали о выявленных в двух СИЗО ячейках движения АУЕ
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«В понедельник, 30 августа, сотрудники ФСИН, ФСБ России, ГСУ СК по Москве при поддержке подразделений специального назначения УФСИН России по Москве провели обыски в столичных СИЗО-1 и СИЗО-3, во время которых изъяли значительное количество нелегальной переписки участников АУЕ и другие запрещённые предметы, являющиеся вещественными доказательствами противоправной деятельности», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов собрали сведения о структуре ячейки, установили лидера движения и источники финансирования со свободы.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после обнаружения членов движения АУЕ в СИЗО-1.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.

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