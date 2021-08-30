В СИЗО «Матросская Тишина» выявили экстремистскую группу АУЕ

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В СИЗО-1 («Матросская Тишина») в Москве выявили экстремистскую группировку АУЕ*.
В СИЗО «Матросская Тишина» выявили экстремистскую группу АУЕ
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Прокурорами установлено, что на территории учреждения действует экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещённого на территории России международного общественного движения «Арестантское уголовное единство»*, — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что участники АУЕ препятствуют сотрудникам СИЗО в выполнении служебных обязанностей, отказываются выполнять требования администрации учреждения, нарушают порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещённых предметов на территорию СИЗО.

Возбуждено уголовное дело.

В 2020 году Министерство юстиции России сообщило о внесении движения АУЕ в перечень запрещённых экстремистских организаций.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.

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