АУЕ включили в перечень запрещённых экстремистских организаций
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что перечень размещён на сайте Минюста.
Ранее Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ и запретил в стране его деятельность.
9 сентября в России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ приговор за организацию ячейки этого сообщества.
* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, «Арестантский уклад един», А.У.Е.) — движение признано экстремистским по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020.