АУЕ включили в перечень запрещённых экстремистских организаций

Министерство юстиции России сообщило о внесении движения АУЕ* в перечень запрещённых экстремистских организаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что перечень размещён на сайте Минюста.

Ранее Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ и запретил в стране его деятельность.

9 сентября в России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ приговор за организацию ячейки этого сообщества.

* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, «Арестантский уклад един», А.У.Е.) — движение признано экстремистским по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020.