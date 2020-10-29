АУЕ включили в перечень запрещённых экстремистских организаций

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Министерство юстиции России сообщило о внесении движения АУЕ* в перечень запрещённых экстремистских организаций.
АУЕ включили в перечень запрещённых экстремистских организаций
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что перечень размещён на сайте Минюста.

Ранее Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ и запретил в стране его деятельность.

9 сентября в России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ приговор за организацию ячейки этого сообщества.

* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, «Арестантский уклад един», А.У.Е.) — движение признано экстремистским по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020.

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