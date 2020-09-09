В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ

В России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ* приговор за организацию ячейки этого сообщества. В Свердловской области два человека получили реальные сроки. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

«Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артёма Зуева», — заявили в ведомстве.

Они признаны виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму и в возбуждении ненависти.

Так, Николай Бабарика в 2011 году вместе с другим человеком создал экстремистское сообщество под названием АУЕ, в состав которого вошли его жена и Зуев.

«В период с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в сети интернет около 30 тыс. материалов, в том числе содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — уточнили в прокуратуре.

Суд назначил Николаю Бабарике 7 лет лишения свободы, Зуеву — 3 года 9 месяцев лишения свободы, а Наталье Бабарике — наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В августе Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Решение было принято по иску генерального прокурора Игоря Краснова.

* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, «Арестантский уклад един», А.У.Е.) — движение признано экстремистским по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020.