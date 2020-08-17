Движение АУЕ в России признали экстремистским

Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Административное исковое заявление прокурора удовлетворить и признать АУЕ экстремистской организацией и запретить её на территории России», — приводит источник решение суда.

По его словам, решение может быть обжаловано в течение 14 дней.

Как заявили в Генпрокуратуре, решение было принято по иску генерального прокурора Игоря Краснова.

«Сегодня Верховный суд Российской Федерации удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации и признал движение «Арестантское уголовное единство» экстремистским, а также запретил его деятельность», — сообщили RT в ведомстве.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы»* экстремистской организацией, запретив их деятельность на территории страны.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.