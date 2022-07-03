Жители Белгорода несут цветы и свечи к импровизированному мемориалу
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что многие приходят семьями, приносят цветы, иконы, траурные свечи, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку пострадавшим.
Ночью 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие.
По факту ракетного удара возбуждено уголовное дело.