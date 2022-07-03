Жители Белгорода несут цветы и свечи к импровизированному мемориалу

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Жители Белгорода несут цветы и свечи к импровизированному мемориалу на пересечении улиц Маяковского и Попова после обстрела ВСУ.
Жители Белгорода несут цветы и свечи к импровизированному мемориалу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что многие приходят семьями, приносят цветы, иконы, траурные свечи, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку пострадавшим.

Ночью 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие.

По факту ракетного удара возбуждено уголовное дело.

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