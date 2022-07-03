Сенатор Клишас назвал актом агрессии взрывы в Белгороде

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал прямым актом агрессии ситуацию в Белгороде, где, по имеющимся данным, несколько десятков домов получили повреждения и погибли по меньшей мере три человека в результате взрывов, которые произошли ночью.
Сенатор Клишас назвал актом агрессии взрывы в Белгороде
  • РИА Новости

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа», — заявил Клишас.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.

Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.

Вместе с этим ночью средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж» на подлёте к Курску. Власти опубликовали фотографии обломков БПЛА.

По словам губернатора Романа Старовойта, в Белгороде «в результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей».

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