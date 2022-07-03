Глава Курской области: ночью ПВО сбила два украинских БПЛА «Стриж» на подлёте к Курску

Ночью средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж» на подлёте к Курску, сообщил глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет.

«К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан. От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — заявил он.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.

Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.