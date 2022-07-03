В Белгороде отменили уличные мероприятия фестиваля «Белгородское лето»

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Власти Белгорода после повреждения десятков домов минувшей ночью отменили мероприятия фестиваля «Белгородское лето», сообщил мэр города Антон Иванов.
В Белгороде отменили уличные мероприятия фестиваля «Белгородское лето»
  • © Telegram/Настоящий Гладков

«Запланированные на сегодня мероприятия фестиваля «Белгородское лето» проводиться не будут», — написал он в Telegram.

Власти продолжают поквартирный и подомовой обходы, добавил мэр.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО. Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.

Вместе с этим ночью средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж» на подлёте к Курску. Власти опубликовали фотографии обломков БПЛА.

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