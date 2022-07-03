В Белгороде отменили уличные мероприятия фестиваля «Белгородское лето»

Власти Белгорода после повреждения десятков домов минувшей ночью отменили мероприятия фестиваля «Белгородское лето», сообщил мэр города Антон Иванов.

«Запланированные на сегодня мероприятия фестиваля «Белгородское лето» проводиться не будут», — написал он в Telegram.

Власти продолжают поквартирный и подомовой обходы, добавил мэр.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО. Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.

Вместе с этим ночью средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж» на подлёте к Курску. Власти опубликовали фотографии обломков БПЛА.