Сервис «Туту.ру» начал расследование утечки данных из раздела «Автобусы»

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Российский сервис онлайн-продажи билетов на разные виды транспорта «Туту.ру» начал расследование по факту утечки данных из раздела «Автобусы», рассматривается несколько версий случившегося.
Сервис «Туту.ру» начал расследование утечки данных из раздела «Автобусы»
  • Gettyimages.ru

Днём 2 июля сервис подвергся кибератаке из-за рубежа. В файле, который удалось получить злоумышленникам, не было платёжных данных или информации о пунктах прибытия и отправления, но содержались фамилии и имена некоторых пассажиров с телефонами и адресами электронной почты.

«В доступе у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела «Автобусы»... Сейчас компания ведёт внутреннее расследование и прорабатывает несколько версий произошедшего», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Роскомнадзор ранее запросил у сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.

Позже глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал о поправках к законопроекту об усилении защиты персональных данных, подготовленных ко второму чтению документа.

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