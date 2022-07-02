Ихтиолог Кузищин назвал способы выжить при встрече с акулой
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«Когда человек на мелководье... акулу увидеть можно. Совершенно естественно, как только увидел плавник — тут же (выбираться. — RT) на берег. Это мелкая вода. Здесь шанс какой-то есть», — цитирует его Life.ru.
Если нападение произошло вдали от берега, нужно попытаться держаться лицом к акуле и начать двигаться в сторону берега, ведь хищник не всегда намерен атаковать.
«Попробуйте попасть кулаком в глаз акулы. Когда она двигается под водой и великолепно маневрирует — это нужно обладать действительно умением и подготовкой специальной», — отметил ихтиолог.
На египетском курорте Хургада ранее акула напала на туристку. Как уточнило РИА Новости в российском генеральном консульстве, женщина не является гражданкой России.
Акула откусила ей руку и ногу.