Ихтиолог Кузищин назвал способы выжить при встрече с акулой

Кирилл Кузищин, ихтиолог, профессор кафедры ихтиологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, перечислил способы, которые помогут выжить при нападении акулы.

«Когда человек на мелководье... акулу увидеть можно. Совершенно естественно, как только увидел плавник — тут же (выбираться. — RT) на берег. Это мелкая вода. Здесь шанс какой-то есть», — цитирует его Life.ru.

Если нападение произошло вдали от берега, нужно попытаться держаться лицом к акуле и начать двигаться в сторону берега, ведь хищник не всегда намерен атаковать.

«Попробуйте попасть кулаком в глаз акулы. Когда она двигается под водой и великолепно маневрирует — это нужно обладать действительно умением и подготовкой специальной», — отметил ихтиолог.

На египетском курорте Хургада ранее акула напала на туристку. Как уточнило РИА Новости в российском генеральном консульстве, женщина не является гражданкой России.

Акула откусила ей руку и ногу.