Вирусолог Альтштейн опроверг миф об опасности обнаруженных в ледниках вирусов

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Найденные в ледниках Тибета древние вирусы и бактерии не представляют опасности для человечества, а способствуют прогрессу, заявил профессор Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук.
Вирусолог Альтштейн опроверг миф об опасности обнаруженных в ледниках вирусов
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«Находки не могут представлять опасности. Находки — это всегда прогресс... Я не думаю, что оттуда исходит какая-то угроза, потому что мир уже заполнен бактериями и вирусами», — сказал он URA.RU.

Учёный подчеркнул, что человек на протяжении многих лет сосуществует со средой вирусов и бактерий, а человечеству как виду не угрожало вымирание.

Он также обратил внимание на то, что в мире ещё не было случаев заражения от находок из ледников.

«Когда их находят с ними ничего не происходит. В ледниках они просто находятся в замороженном состоянии. Те, что взяли для изучения, будут направлены в лаборатории. Для бактерий и вирусов создают условия, чтобы их можно было исследовать», — заключил профессор.

В канун 1960 года Москва столкнулась с угрозой эпидемии оспы — одной из самых смертоносных инфекций. Штамм натуральной оспы попал в столицу случайно.

О том, как это было, рассказали RT участвовавший в ликвидации вспышки оспы вирусолог Виктор Зуев, а также внучка художника журналистка Ольга Кокорекина.

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