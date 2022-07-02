В МЧС рассказали о состоянии пилота совершившего жёсткую посадку в Хакасии вертолёта

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Совершивший жёсткую посадку в Хакасии вертолёт находится в удовлетворительном состоянии, на борту находился только пилот.
В МЧС рассказали о состоянии пилота совершившего жёсткую посадку в Хакасии вертолёта
  • РИА Новости

«Вылетел из Республики Алтай, сел в Таштыпском районе на берег реки и скатился в воду. На борту был только пилот, он в удовлетворительном состоянии», — сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.

Ранее в Хакасии сообщили, что пропал со связи частный вертолёт Robinson. Позднее он подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

Самолёт был найден спасателями в положении на боку, хвостовая часть находилась в реке. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.

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