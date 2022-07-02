В МЧС рассказали о состоянии пилота совершившего жёсткую посадку в Хакасии вертолёта

Совершивший жёсткую посадку в Хакасии вертолёт находится в удовлетворительном состоянии, на борту находился только пилот.

«Вылетел из Республики Алтай, сел в Таштыпском районе на берег реки и скатился в воду. На борту был только пилот, он в удовлетворительном состоянии», — сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.

Ранее в Хакасии сообщили, что пропал со связи частный вертолёт Robinson. Позднее он подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

Самолёт был найден спасателями в положении на боку, хвостовая часть находилась в реке.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.