В МЧС рассказали о состоянии пилота совершившего жёсткую посадку в Хакасии вертолёта
- РИА Новости
«Вылетел из Республики Алтай, сел в Таштыпском районе на берег реки и скатился в воду. На борту был только пилот, он в удовлетворительном состоянии», — сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.
Ранее в Хакасии сообщили, что пропал со связи частный вертолёт Robinson. Позднее он подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.
Самолёт был найден спасателями в положении на боку, хвостовая часть находилась в реке.
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.