Офтальмолог Коваль рассказала, как защитить глаза от излучения смартфона

Офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, как защитить глаза от излучения смартфона.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что можно использовать защитные стёкла для гаджетов с фильтрами, которые будут не только защищать стекло, но и ограничивать излучение синего цвета.

«К тому же во всех современных гаджетах есть ночной режим, когда свет экрана становится приглушённым, желтоватого цвета. Это также снижает уровень HEV-излучения. Можно также использовать защитные фильтры компьютерных очков, которые рекомендуется надевать во время повседневной работы», — считает Коваль.

Как отметила врач, кардинально минимизировать вред от синего света можно, ограничив время использования устройства.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.