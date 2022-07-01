Терапевт Чернышова назвала неопасным повышение уровня сахара в крови после еды

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что повышение уровня сахара в крови после еды не опасно.
Терапевт Чернышова назвала неопасным повышение уровня сахара в крови после еды
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«У каждого человека бывает повышение сахара в крови после того, как он поест, это нормально. Так организм переваривает углеводы», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, организм расщепляет углеводы на глюкозу, которая поступает в кровоток, после чего клетки внутренних органов, мышц усваивают эту глюкозу.

Поэтому если сдать кровь после еды, то сахар будет повышен, пояснила Чернышова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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