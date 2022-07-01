Офтальмолог Куренков рассказал о последствиях отказа от солнцезащитных очков

Врач-офтальмолог доктор медицинских наук Вячеслав Куренков рассказал о последствиях отказа от солнцезащитных очков.

«Если при повышенной инсоляции вы будете без защиты, то возможно повреждение глаз. Но это не сиюсекундная травма, она будет иметь накопительный эффект», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Куренков, есть специальные очки для пляжа, для повседневной носки в городе или вождения автомобиля, есть оттеночные очки, которые можно носить круглогодично.

«Те, что мы используем на море, идут с максимальным количеством затемнения. Для управления автомобилем — 50%. Оттеночные имеют затемнение приблизительно 25—30%, то есть они не спасают от яркого солнца», — пояснил врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.