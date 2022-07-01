Офтальмолог Куренков рассказал о последствиях отказа от солнцезащитных очков
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«Если при повышенной инсоляции вы будете без защиты, то возможно повреждение глаз. Но это не сиюсекундная травма, она будет иметь накопительный эффект», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как отметил Куренков, есть специальные очки для пляжа, для повседневной носки в городе или вождения автомобиля, есть оттеночные очки, которые можно носить круглогодично.
«Те, что мы используем на море, идут с максимальным количеством затемнения. Для управления автомобилем — 50%. Оттеночные имеют затемнение приблизительно 25—30%, то есть они не спасают от яркого солнца», — пояснил врач.
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