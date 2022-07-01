В РФПИ прокомментировали ситуацию с пандемией

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с пандемией.
В РФПИ прокомментировали ситуацию с пандемией
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» сыграли важную роль. Как отметил эксперт, препарат показал себя как один из эффективных в более чем десяти странах.

«Всего пять государств (РФ, США, Великобритания, Китай и Индия) смогли оперативно создать и произвести вакцины, которые используются в программах массовой вакцинации в разных странах», — добавил Дмитриев.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Свердловской области Марина Холманских в беседе с URA.RU рассказала, как пациентам из группы риска защититься от COVID-19.

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