Инфекционист Холманских рассказала, как пациентам из группы риска защититься от COVID-19
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«Существует несколько путей. Первый — неспецифическая профилактика: ношение масок, избегание общественных мест, соблюдение дистанции, частое мытьё рук», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, второй механизм — это специфическая профилактика, то есть вакцинация.
«Это самый доступный способ. Если от болезней есть прививка, то она должна быть сделана, чтобы инфекция была управляемой», — пояснила Холманских.
Как передаёт «Утро.ру», в целом в России за последние сутки выявили 3155 случаев коронавируса.