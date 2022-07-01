Инфекционист Холманских рассказала, как пациентам из группы риска защититься от COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Свердловской области Марина Холманских рассказала, как пациентам из группы риска защититься от COVID-19.

«Существует несколько путей. Первый — неспецифическая профилактика: ношение масок, избегание общественных мест, соблюдение дистанции, частое мытьё рук», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, второй механизм — это специфическая профилактика, то есть вакцинация.

«Это самый доступный способ. Если от болезней есть прививка, то она должна быть сделана, чтобы инфекция была управляемой», — пояснила Холманских.

Как передаёт «Утро.ру», в целом в России за последние сутки выявили 3155 случаев коронавируса.