Инфекционист Холманских рассказала, как пациентам из группы риска защититься от COVID-19

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Свердловской области Марина Холманских рассказала, как пациентам из группы риска защититься от COVID-19.
Инфекционист Холманских рассказала, как пациентам из группы риска защититься от COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Существует несколько путей. Первый — неспецифическая профилактика: ношение масок, избегание общественных мест, соблюдение дистанции, частое мытьё рук», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, второй механизм — это специфическая профилактика, то есть вакцинация.

«Это самый доступный способ. Если от болезней есть прививка, то она должна быть сделана, чтобы инфекция была управляемой», — пояснила Холманских.

Как передаёт «Утро.ру», в целом в России за последние сутки выявили 3155 случаев коронавируса.

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