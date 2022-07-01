Подмосковные медколледжи в 2022 году выпустят около 1,8 тысячи студентов
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.
Выпускники прошли обучение по сестринскому, лечебному, акушерскому делу, лабораторной диагностике, фармации и прочим направлениям.
«Московской области нужны медицинские кадры — и врачи, и средний медицинский персонал. Поэтому мы ждём выпускников медколледжей для работы в наших учреждениях здравоохранения», — отметила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге 100 баллов на ЕГЭ набрал 51 выпускник.