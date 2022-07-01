Подмосковные медколледжи в 2022 году выпустят около 1,8 тысячи студентов

Из подмосковных медицинских колледжей в 2022 году выпускаются около 1,8 тыс. специалистов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Выпускники прошли обучение по сестринскому, лечебному, акушерскому делу, лабораторной диагностике, фармации и прочим направлениям.

«Московской области нужны медицинские кадры — и врачи, и средний медицинский персонал. Поэтому мы ждём выпускников медколледжей для работы в наших учреждениях здравоохранения», — отметила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге 100 баллов на ЕГЭ набрал 51 выпускник.