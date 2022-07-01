Аксёнов сообщил о проведении учений в районе Крымского моста

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Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов сообщил о проведении учений в районе Крымского моста
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», — написал он в Telegram.

Аксёнов добавил, что опасности для моста и людей нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России.

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