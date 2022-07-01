Аксёнов сообщил о проведении учений в районе Крымского моста
- РИА Новости
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«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», — написал он в Telegram.
Аксёнов добавил, что опасности для моста и людей нет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России.