Аксёнов сообщил о проведении учений в районе Крымского моста

Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», — написал он в Telegram.

Аксёнов добавил, что опасности для моста и людей нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России.