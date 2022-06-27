Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России.

Он прокомментировал угрозы представителей Киева осуществить теракты на территории России.

«Они и так максимально усилены», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли усиливать меры безопасности.

Также в Кремле рекомендовали журналистам обращаться к силовым ведомствам с вопросом о дополнительных мерах.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России даст правовую оценку заявлению генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.