Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Костромского областного суда.

«Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы обоим подсудимым», — заявили в суде.

4 января 2022 года в Костроме пятилетняя девочка вышла на прогулку, после чего её забрали двое мужчин и увели в неизвестном направлении. Позже её нашли убитой.

Задержанным были предъявлены обвинения в похищении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, а также в убийстве малолетней.

Позже уголовное дело о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме передали на рассмотрение в Костромской областной суд.