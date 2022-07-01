Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме приговорили к пожизненному заключению

Короткая ссылка
Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Костромского областного суда.
Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме приговорили к пожизненному заключению
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы обоим подсудимым», — заявили в суде. 

4 января 2022 года в Костроме пятилетняя девочка вышла на прогулку, после чего её забрали двое мужчин и увели в неизвестном направлении. Позже её нашли убитой.

Задержанным были предъявлены обвинения в похищении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, а также в убийстве малолетней.

Позже уголовное дело о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме передали на рассмотрение в Костромской областной суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить